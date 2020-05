finanse 48 minut temu

BIK: Rekordowa liczba ok. 24 tys. osób wnioskowała o kredyt ratalny 4 maja

Ponad 24 tys. osób wnioskowało do banków o kredyt ratalny w poniedziałek 4 maja br., gdy w Polsce ponownie zostały otwarte galerie handlowe, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). To największa dzienna liczba zapytań w tym segmencie kredytowym nie tylko od początku 2020 r., ale również w analogicznym okresie 2019 r. W efekcie na plus wypadło również porównanie odczytów tygodniowych: liczba zapytań do BIK z banków o kredyt ratalny w tygodniu 04-10.05. wzrosła o 62,1% w porównaniu z tygodniem poprzedzającym.