Bioceltix planuje debiut na NewConnect w II kw. 2021 r.

"W październiku Bioceltix został zarejestrowany jako wytwórca weterynaryjnych leków biologicznych. Stał się tym samym jednym z zaledwie kilku na świecie miejsc dostosowanych do produkcji leków biologicznych dla zwierząt, wykorzystujących jako substancję czynną komórki macierzyste, i prawdopodobnie jedynym, który może prowadzić ten proces w takiej skali. Tym samym otworzyły się przed nami drzwi do przeprowadzenia pierwszego badania klinicznego. Atopia jest dla nas jednym z dwóch najważniejszych obszarów terapeutycznych u psów, tuż obok chorób stawów. Wykorzystując naszą technologię możemy zmierzyć się z tym problemem w oparciu zarówno o komórki macierzyste, jak i produkowane przez nie białka. Istotnie zwiększa to szanse na komercjalizację naszych produktów w przyszłości" - powiedział założycieli Bioceltix, a także członek zarządu spółki Paweł Wielgus, cytowany w komunikacie.