Biomed-Lublin ma nową umowę na wprowadzenie Onko BCG w Niemczech i Szwajcarii

"Rozwiązanie starej umowy i podpisanie nowej to odpowiedź na oczekiwania rynku dotyczące Onko BCG, który jest produktem deficytowym. Wraz z naszym niemieckim partnerem Apogepha Arzneimittel uznaliśmy, że dotychczasową współpracę należy poszerzyć o wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią wprowadzenie Onko BCG do obrotu na rynkach Niemiec i Szwajcarii. Jestem przekonany, że umożliwi to nie tylko istotny wzrost sprzedaży naszego flagowego produktu, a także otworzy możliwości rejestracji leku na innych rynkach Unii Europejskiej" - powiedział prezes Biomedu-Lublin Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.