Biomed-Lublin: Prace nad lekiem przeciw COVID-19 idą zgodnie z planem

W połowie sierpnia Biomed-Lublin informował, że z końcem października będzie w stanie przekazać pierwszą partię leku na COVID-19 do badań klinicznych. Celem jest wyprodukowanie ok. 3 tys. ampułek leku z osocza ozdrowieńców.

W efekcie lepszego miksu sprzedażowego, przychody spółki w I poł. 2020 r. wzrosły do 19,7 mln zł (+7% r/r), zysk operacyjny wzrósł o 13% do 2,24 mln zł. EBITDA wzrosła do 5,2 mln zł, tj. ok. 6% rok do roku. W konsekwencji marża operacyjna wzrosła do 11,4%, zaś marża EBITDA wyniosła 26,5% Wynik netto spółki ukształtował się na poziomie 0,7 mln zł (+18% r/r).