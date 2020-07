Biomed podpisał umowy z 9 RCKiK w zakresie dostawy osocza

Według spółki w celu rozpoczęcia procesu frakcjonowania osocza i wytworzenia preparatu Immunoglobulina anty SARS-CoV-2 wymagane jest zebranie co najmniej 150 litrów osocza. Proces produkcyjny zajmie ok 1,5 miesiąca. Następnie wytworzony produkt musi zostać przebadany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii co może potrwać ok 1-1,5 miesiąca. Po tzw. zwolnieniu produktu do badań, badania kliniczne zajmą ok 4 miesięcy. Po podsumowaniu wyników badań, w celu dopuszczenia produktu do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Immunoglobulina anty SARS-CoV-2 musi zostać zarejestrowana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.