Biomed rozpoczął zawieranie umów z RCKiK w zakresie dostawy osocza

"W dniu 3 lipca 2020 r. zawarta została umowa z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Spółka zaprosiła do współpracy wszystkie, tj. dwadzieścia jeden Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce. Przedmiotem umowy jest wytworzenie, kwalifikacja i dostawa osocza ludzkiego zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 do wytwarzania produktu leczniczego GAMMA anty-SARS-CoV-2 do badań klinicznych" - czytamy w komunikacie.