Bioton:Biomm wypowiedział umowy dot. komercjalizacji rekomb. insuliny w Brazylii

"Główną przyczyną wypowiedzenia wskazaną przez Biomm zgodnie z umową, jest niepodpisanie umowy PDP (umowa z Ministerstwem Zdrowia Brazylii w zakresie dostaw rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Brazylii) do 31 grudnia 2015 r. Ponadto PDP w odniesieniu do rekombinowanej insuliny ludzkiej został czasowo zawieszony w sierpniu 2019 r. przez Narodową Agencję Nadzoru Zdrowia - ANVISA, a rejestracja produktów w Brazylijskiej Narodowej Agencji Nadzoru Zdrowia nie została udzielona do dnia złożenia ww. wypowiedzenia" - czytamy w komunikacie.