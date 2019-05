Bioton miał 26,27 mln zł zysku netto, 52,41 mln zł straty EBIT w 2018 r.

"Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 241 mln zł w 2018 roku w porównaniu do 361 mln zł w 2017, jednakże w związku z dużymi zmianami w strukturze grupy oraz zmian wynikających z wdrożenia MSSF 15 od stycznia 2018 roku to po ich wyłączeniu wartość przychodów ze sprzedaży w 2018 roku osiągnęłaby poziom 203 mln zł w porównaniu do 233 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż na rynku polskim rynku wykazała ponad 3% wzrost rok do roku" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.