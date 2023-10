Birkenstock na giełdzie w Nowym Jorku. Debiut okazał się klapą

O sprawie pisze serwis dw.com ("Deustche Welle"), który pisze, że Birkenstock zadebiutował w środę na nowojorskim parkiecie. W ramach pierwszej wyceny jego akcje wyceniono na 41 dolarów. To ponad 10 proc. poniżej ceny emisyjnej.

Debiutancka klapa

Cena emisyjna wynosiła 46 dolarów i została uznana za ostrożną. Jednak odpowiadała łącznej wycenie firmy na poziomie 8,6 mld dolarów (ok. 8,1 mld euro według obecnego kursu ) – przekazała spółka w komunikacie. Wcześniej natomiast określiła przedział cenowy akcji na poziomie 44 a 49 dolarów.

To raczej niespotykana sytuacja, by cena akcji spadła poniżej ceny emisyjnej, zamiast wzrosnąć. Oznacza to, że spółka i akcjonariusze źle wycenili zainteresowanie aktywami – pisze dw.com za agencją DPA.