Bittel: Zaawansowanie KPK w ramach inwestycji zakończonych i w realizacji to 87%

"Zaawansowanie KPK w ramach inwestycji zakończonych i w realizacji na różnych poziomach zaawansowania to 65,6 mld zł, co stanowi 87% całego programu kolejowego. Na etapie projektowania mamy inwestycje o wartości 2,5 mld zł, a w przetargach są inwestycje o wartości blisko 5 mld zł" - powiedział Bittel podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury.

Poinformował, że wykonanie wydatków do lipca 7. roku trwania perspektywy dla KPK 2020 wynosi 33 mld, co stanowi 41,5% wydatków KPK. "W analogicznym okresie poprzedniej perspektywy wartość zrealizowanych wydatków wynosiła 8 mld zł i stanowiła ok 21% wydatków zaplanowanych" - zaznaczył Bittel.