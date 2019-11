Black Friday zły dla polskiego producenta gier. To nie był dobry moment na premierę

Black Friday to czas, w którym klienci oczekują na promocje. Od niedawna również w Polsce.

Jeden z największych polskich producentów gier CI Games przez Czarny Piątek spotkał się ze ścianą. Najnowsza wysokobudżetowa produkcja Sniper: Ghost Warrior Contracts, czwarta część serii, choć w porównaniu z poprzednimi zebrała świetne oceny, to wcale nie osiągnęła większej sprzedaży - podaje spółka w raporcie kwartalnym.

W serwisie metacritic pierwsza część Snipera GW miała u graczy ocenę 55 na 100 punktów, druga - 52, a trzecia - 59. Czwarta odsłona ma na razie 71 punktów u graczy i 7,2 na 10 pkt. od recenzentów. Nie są to poziomy Wiedźmina 3 (93/100), ale spółka może być z ocen zadowolona i oczekiwać pozytywnej reakcji rynku.

Gra miała premierę 22 listopada i na razie jednak "szału nie ma". Serwis SteamSpy szacuje, że gra sprzedała się na razie w ilości pomiędzy 20 a 50 tys. egzemplarzy. CI Games tłumaczy to wpływem sezonu Black Friday.

"Obecnie trwa jedna z największych promocji w roku na Steam (black friday), w związku z tym obecny okres sprzedaży jest dużo bardziej konkurencyjny (trudniejszy) dla SGWC niż był analogiczny okres dla SGW3. Pozytywnym faktem jest to, że po pierwszych dwóch dniach trwania tej promocji sprzedaż SGWC utrzymuje się na podobnym poziomie (co w poprzednich dniach - red.)" - podaje spółka w raporcie kwartalnym.

Fallstart na konsolach

Po pierwszych dwóch dniach od premiery, która kiedy sprzedaż była największa, "krzywa dziennej sprzedaży najnowszej gry na Steam wypłaszcza się w stosunku do malejącej dziennej sprzedaży poprzedniej części serii w okresie porównawczym od jego premiery" - podaje CI Games w raporcie.

Przychody tylko ze "staroci"

W trzecim kwartale spółka utrzymywała się ze sprzedaży wyłącznie starych tytułów. Przychody ze sprzedaży Sniper Ghost Warrior 3 i Lords of the Fallen wyniosły 4,4 mln zł. Strata netto wzrosła do 2,9 mln zł z 1,9 mln zł rok temu.