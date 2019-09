Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

Bank Pekao podkreślił, że Black Rock to globalny lider asset management, który na koniec czerwca zarządzał aktywami o wartości 6,84 biliona USD.

"Zwiększenie zaangażowania przez Black Rock do 5,09% traktujemy jako pozytywną ocenę potencjału Pekao, a przede wszystkim naszej strategii, w której łączymy stabilny model biznesowy o niskim profilu ryzyka z wysokim wzrostem zysków i atrakcyjną stopą dywidendy. Uważam, że Pekao może być atrakcyjne dla inwestorów ze względu na wysoką płynność, fakt, że jesteśmy dobrze dokapitalizowani i hojnie dzielimy się zyskiem z akcjonariuszami" - skomentował prezes Pekao Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

"Zauważamy, że inwestorzy pozytywnie oceniają naszą strategię. Większość z nich ma co najmniej kilkuletni profil inwestycyjny i liczy się dla nich budowa trwałych przewag konkurencyjnych, nie tylko tych, które zwiększają zyskowność w perspektywie kilku kwartałów. Zwracają uwagę na długoterminową zdolność banków do systematycznych wypłat dywidend" - dodał prezes.

Bank Pekao zwrócił też uwagę, że należy do najbardziej płynnych spośród notowanych na warszawskiej GPW. Free-float banku to 67%, a udział inwestorów zagranicznych we free-float wynosi 40%.