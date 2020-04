Blockchain Lab zmienia nazwę na BTC Studios, planuje intensywny okres wydawniczy

"Przed nami bardzo intensywne trzy kwartały pod względem produkcyjnym i wydawniczym. Mimo panującej wokół epidemii, gaming to jedna z niewielu branż, która na zaistniałej sytuacji może zyskać. Dla wielu ludzi gaming jest jednym z nielicznych obszarów, obok VOD, z którego wciąż można czerpać aktualne treści rozrywkowe. Wzrost liczby pobrań i użytkowników gier mobilnych to dzisiaj początek mocnego trendu wzrostowego w branży" - powiedział ISBnews Zeisner.

Spółka zamierza także przeprowadzić 7 premier nowych gier do końca 2020 r. Mają one obejmować mobilne produkcje dedykowane posiadaczom urządzeń z Androidem i IOS oraz debiut na konsoli Nintendo Switch .

Spółka opublikowała prognozę finansową, w której zakłada wzrost przychodów z 10,24 mln zł w 2020 do 78 mln zł w 2024, a wynik netto od straty 0,6 mln zł w 2020 do 23,2 mln zł w 2024.

"Choć epidemia koronawirusa przyczynia się do dużo częstszych pobrań gier, a przymus spędzania czasu w domu bez wątpienia sprzyja naszej branży, to powinniśmy konserwatywnie i realnie patrzeć na potencjał rynku gamingu. Przygotowując nasze prognozy, staraliśmy się dać inwestorom wgląd w nasze plany, potencjał przyszłych sukcesów, ale także pokazać, że spółka ma konkretny pomysł na rozwój. Kreślenie przyszłych wyników to oczywiście przyjęcie pewnych założeń, które zwłaszcza w obecnych czasach mogą się zmienić, ale musimy mieć i pokazywać konkretny plan. Wierzę, że nasze prognozy są na dzień dzisiejszy realne do osiągnięcia, a nasi inwestorzy przychylnie spojrzą na wdrożenie i realizację założeń naszej strategii" - stwierdził członek zarządu.