Bloober Team chce stałe zwiększać przychody z 'pikami' w miesiącach premier

"Jesteśmy gotowi do premiery. Szykujemy jeszcze ostre uderzenie marketingowe i promocyjne na targach Gamescom i PAX Prime. Dodatkowo lada moment rozpocznie się przedsprzedaż wersji Deluxe, zawierającej pełną ścieżkę dźwiękową i art-book. 'Blair Witch', na motywach którego oparta jest gra to kultowy horror sprzed lat, ale - co ciekawe - tytuł ma również bardzo dobrą rozpoznawalność wśród młodszych wielbicieli tego gatunku. Nie ukrywamy, że udało nam się wyrobić markę producenta horroru premium i sam fakt, że 'jest premiera nowego tytułu od Bloober Team', to jest wydarzenie na rynku. Dlatego nie będę krył, że liczymy na sukces" - powiedział Babieno, cytowany w komunikacie.