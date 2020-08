Bloober Team miał 5,89 mln zł zysku netto, 3,39 mln zł zysku EBIT w II kw.

"Emitent w II kwartale 2020 r. wykazuje znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Wzrost ten jest związany z utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży poszczególnych gier emitenta oraz realizacją umowy z globalnym wydawcą, dotyczącej produkcji gry, w oparciu o jeden z brandów posiadanych przez wydawcę, w ramach to której spółka otrzymuje m in. wynagrodzenie typu 'advance'. Wzrost przychodów oraz równocześnie stosunkowo mniejszy wzrost kosztów operacyjnych, pozwoliły emitentowi osiągnąć prawie 3,6 mln zł zysku ze sprzedaży. Dodatkowo spółka zrealizowała w II kwartale 2020 r. zysk na sprzedaży akcji spółki powiązanej Draw Distance S.A. w wysokości ponad 3,15 mln zł. Transakcja umożliwiła pozyskanie inwestorów, którzy są zainteresowani dynamicznym rozwojem te spółki" - czytamy w komentarzu do wyników.