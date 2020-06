Bloober Team sprzedał 15,58% akcji Draw Distance na rzecz m.in. funduszu inwest.

"Zdecydowaliśmy się zbyć część pakietu posiadanych przez nas akcji w Draw Distance, aby dać możliwość dołączenia do grona jego akcjonariuszy nowym, silnym podmiotom i jeszcze bardziej umocnić akcjonariat spółki. Wśród nich jest fundusz inwestycyjny, który mocno inwestuje w spółki z branży gier wideo. Deklaruje on długoterminową inwestycję w Draw Distance. W najbliższym czasie nie planujemy dalszego zbywania akcji naszej spółki-córki. Wierzymy w strategię rozwoju studia i tak jak do tej pory będziemy wspierać jego rozwój" - powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.