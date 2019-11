BM Reflex: Ceny benzyny będą raczej stabilne, diesel i LPG lekko w górę

Już od czterech tygodni ceny benzyny na niemal wszystkich stacjach pozostają bez zmian. Zmiany utrzymują się natomiast w przypadku diesla i autogazu i podobnie jak w dwóch poprzednich tygodniach mówimy niestety o podwyżkach. W tym tygodniu diesel drożał średnio 4 gr/l, a LPG - 8 gr/l. Efektem tych zmian są wyższe ceny diesla w stosunku do cen Pb95 o 9 groszy na litrze. Dla przypomnienia, przed rokiem diesel był droższy od benzyny 95 aż o 24 grosze na litrze.

Aktualnie ceny paliw kształtują się na średnim poziomie odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 4,92 zł/l, bezołowiowej 98 - 5,42 zł/l, oleju napędowego - 5,01 zł/l i autogazu 2,15 zł/l. Ale w porównaniu do cen sprzed roku wciąż płacimy mniej. Ceny benzyn są niższe o 13, oleju napędowego o 28 i autogazu o 38 groszy na litrze.

Wracając do rynku hurtowego widzimy, że poza większym spadkiem cen benzyny 98 oktanowej o 54 zł /1000 l, ceny pozostałych paliw zmieniały są zdecydowanie mniej. Co prawda przełom tego i następnego tygodnia to prognozowany wzrost cen hurtowych, ale w obliczu niepewności wokół umowy handlowej między USA a Chinami oraz przyszłej decyzji OPEC+ w kwestii wydobycia, podwyżki mogą , ale nie musza być kontynuowane w dłuższym okresie.