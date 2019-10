BM Reflex: Ceny paliw do końca miesiąca powinny pozostać stabilne

Trzeci tydzień października nadal nie przynosi zauważalnych zmian cen na krajowych stacjach paliw. Od pięciu tygodni zarówno za benzynę Pb95 jak i diesla płacimy poniżej 5 zł/l. Obecnie średnia krajowa detaliczna cena benzyny Pb95 to 4,94 zł/l, czyli dokładnie taka sama jak przed tygodniem. Olej napędowy natomiast potniał w skali tygodnia symboliczny 1 gr/l do średniego poziomu 4,95 zł/l. Autogaz dla odmiany podrożał 1 gr/l do 1,97 zł/l.

Aktualnie wszystko wskazuje na to, że do końca października ceny paliw na krajowych stacjach pozostaną stabilne. Ceny ropy Brent po spadku w rejon 56 USD/bbl wraz z początkiem października, zdołały co prawda powrócić w okolice 60-61 USD/bbl, ale rynek w mijającym tygodniu miał wyraźne problemy z kontynuacją odbicia. Poza tym, to co może ucieszyć kierowców to obserwowane umocnienie złotówki, które wyraźnie kompensuje wpływ nieco wyższych cen ropy naftowej na krajowy rynek paliw. W piątek rano ropa naftowa Brent kosztuje 59,60 USD/bbl i jest około 1 USD/bbl tańsza niż przed tygodniem. Zgodnie z danymi Departamentu Energii USA rezerwy ropy naftowej zwiększyły się o 9,3 mln bbl do 434,9 mln bbl. W ciągu ostatnich pięciu tygodni zapasy ropy w USA wzrosły łącznie o 19 mln bbl. Produkcja ropy naftowej natomiast pozostała na niezmienionym, rekordowym poziomie 12,6 mln bbl/d.W I połowie października średni poziom konsumpcji paliw w USA - 21,15 mln bbl/d- był 6% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Po

9 miesiącach tego roku roczne tempo wzrostu konsumpcji jest jednak symboliczne - 0,4%.