BM Reflex: Ceny paliw na stacjach na ogół pozostaną stabilne

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

- Za nami kolejny tydzień korekt cen paliw na stacjach w dół i podobnie jak w poprzednich dwóch tygodniach sierpnia spadki sięgnęły ponownie 2 - 3 groszy na litrze.

- W sumie od początku czerwca, od kiedy rozpoczęła się seria spadków cen na stacjach, benzyny i olej napędowy staniały o 16 - 19 gr/l. W przypadku autogazu korekta spadkowa trwa od początku maja i w tym okresie litr autogazu staniał o 27 gr/l.

Średnie ceny paliw na stacjach 22 sierpnia ukształtowały się na następujących poziomach dla: benzyny bezołowiowej 95 - 5,09 zł/l, bezołowiowej 98 - 5,40 zł/l, oleju napędowego - 5,01 zł/l i autogazu 1,98 zł/l. To oznacza, że ceny bezołowiowej 95 i oleju napędowego są takie same jak przed rokiem. Natomiast za litr bezołowiowej 98 płacimy średnio o 1 gr/l więcej, a za litr autogazu, aż o 32 gr/l mniej niż przed rokiem.

Na rynku hurtowym w mijającym tygodniu ceny paliw rosły. To może stanowić sygnał do wyhamowania spadków cen na stacjach. W przyszłym tygodniu za paliwa na stacjach w większości będziemy płacić podobnie jak w tym tygodniu, ale mogą się zdarzyć stacje gdzie odnotujemy podwyżki zwłaszcza oleju napędowego. Podkreślenia wymaga fakt, że olej napędowy w hurcie jest ponownie droższy od benzyny bezołowiowej 95, a i kierowcy mogli w tym tygodniu zaobserwować podobną sytuację na stacjach. Póki co takich stacji jest jeszcze niewiele. Może być to jednak zapowiedź sezonowej zmiany relacji ceny benzyny i oleju napędowego, jaką zazwyczaj notujemy jesienią.

Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 22-08-2019 w Orlenie: Eurosuper 95 - 3972 PLN/1000l (wzrost o 9 PLN/1000l w porównaniu do cen z 16-08-2019), Superplus 98 - 4136 PLN/1000l (spadek o 33 PLN/1000l), olej napędowy 4039 PLN/1000 l (wzrost o 44 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2597 PLN/1000 l (wzrost o 43 PLN/1000l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 22-08-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 - 3972 PLN/1000l (wzrost o 8 PLN/1000l w porównaniu do cen z 16-08-2019), Superplus 98 - 4136 PLN/1000l (spadek o 33 PLN/1000l), olej napędowy 4050 PLN/1000 l (wzrost o 50 PLN/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2597 PLN/1000 l (wzrost o 42 PLN/1000l).

Ropa Brent w Londynie w piątek rano kosztuje 60 USD/bbl i jest około 1,5 USD/bbl droższa niż przed tygodniem. Rynek jest jednak blisko 15 USD/bbl poniżej tegorocznych maksimów i ceny ropy naftowej mają wyraźny problem z powrotem do większych wzrostów.

OPEC zrewidował w dół o 40 tys. bbl/d do 1,1 mln bbl/d prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji paliw w tym roku. Z drugiej strony w lipcu produkcja krajów OPEC spadła w skali miesiąca 8,2% do 29,6 mln bbl/d. Kartel szacuje, że zapotrzebowanie na jego ropę wyniesie 31,66 mln bbl/d w III kwartale i 30,17 mln bbl/d w IV, co przy utrzymaniu niższej produkcji oznaczać będzie istotny spadek światowych zapasów ropy naftowej w końcówce roku, o ile dalej nie pogorszy się popytowa strona rynku ropy naftowej . Popyt na ropę krajów OPEC w I kwartale 2020 roku zgodnie z prognozami kartelu ma spaść do 28,85 mln bbl/d.

Jak wynika z danych JODI, Arabia Saudyjska znacznie ograniczyła eksport ropy naftowej. W czerwcu spadł on do 6,72 mln bbl/d i był najniższy od blisko 2 lat. Największy producent OPEC zapowiada również utrzymanie eksportu poniżej 7 mln bbl/d w kolejnych miesiącach. Wszystko po to aby wesprzeć ceny ropy naftowej i nie doprowadzić do dalszego wzrostu światowych zapasów surowca.

