BM Reflex: Ceny paliw na stacjach nadal mogą rosnąć w przyszłym tygodniu

Ceny wzrosły na niemal wszystkich stacjach, ponieważ skala wzrostu w hurcie była zbyt znacząca, żeby właściciele stacji zrezygnowali z własnej marży. Dla przypomnienia od początku roku początku roku do dzisiaj benzyna bezołowiowa 95 podrożała o 21 gr/l, a olej napędowy o 17 gr/l.

To pokazuje też, że jeśli ceny w hurcie będą utrzymywały się na niezmienionym poziomie lub jeszcze wzrosną to w kolejnym tygodniu stycznia możemy zaobserwować dalszy kilkugroszowy wzrost cen detalicznych.

Mijający tydzień na rynku ropy naftowej upłynął pod znakiem wyhamowania tempa wzrostu cen. W piątek rano ropa naftowa Brent kosztuje około 55,70 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. OPEC zgodnie z przedstawionymi najnowszymi prognozami spodziewa się wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku o 5,9 mln bbl/d do 95,91 mln bbl/d, po spadku o 9,8 mln bbl/d w roku 2020.