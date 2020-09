BM Reflex: Ceny paliw na stacjach powinny być stabilne

Mimo niesprzyjanego otoczenia rynek ropy naftowej zdołał w mijającym tygodniu obronić się przed większymi spadkami. W piątek rano notowania listopadowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 41,90 USD/bbl i jest to poziom około 1,20 USD/bbl niższy niż przed tygodniem. Obawy o popytową stronę rynku znajdują swoje odzwierciedlenie w ponownie zauważalnym wzroście popytu na dzierżawę tankowców do przechowywania ropy naftowej. Zaczyna to w pewnym stopniu przypominać sytuację z marca i kwietnia tego roku z tym, że obecnie rynek podchodzi do tego z rezerwą i zdaje się nie wierzyć w kolejny całkowity lockdown gospodarki.