BM Reflex: Ceny paliw na stacjach pozostaną na zbliżonych poziomach po niedzieli

Sytuacja na stacjach w tym tygodniu pozostawała zróżnicowana, od obniżek do podwyżek, przy czym na większości stacji ceny były stabilne. Na kolejny tydzień spodziewamy się średnich cen na poziomie bardzo zbliżonym do obecnego, z tym że jeśli ceny w hurcie nie będą rosły to jest szansa na lekkie obniżki, przynajmniej na części stacji. Powinno to być możliwe ze względu na korekty cen w hurcie w tym tygodniu. Ceny hurtowe benzyn i oleju spadły o ok. 6 groszy na litrze.