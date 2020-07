handel detaliczny 1 godzinę temu

BM Reflex: Ceny paliw pozostaną na zbliżonych poziomach w kolejnym tygodniu

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews/ BM Reflex) - W perspektywie kolejnych 2-3 tygodni ceny paliw na krajowych stacjach powinny pozostać na zbliżonych poziomach. Ostatnie niewielkie podwyżki cen paliw - a szczególnie benzyny - to efekt powrotu do średniej wielkości marż detalicznych, które spadły do niskich poziomów na przełomie czerwca i lipca , wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.