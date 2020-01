BM Reflex: Kryzys na Bliskim Wschodzi nie przełożył się na ceny paliw

Koniec tygodnia przynosi uspokojenie nastrojów na rynkach, choć i tak wszyscy będą się zastanawiać, czy w to koniec odwetu Iranu i czy nie wydarzy się nic niepokojącego w relacjach na Bliskim Wschodzie. To co istotnie dla rynku ropy i cen surowca, a więc dostawy ropy przez Cieśninę Hormuz, nie zostało zagrożone. Dlatego dzisiaj ceny ropy są niższe niż przed ubiegłotygodniowym atakiem, w którym zginął irański przywódca Qasemi Soleimani.