BM Reflex: Małe wahania cen paliw prawdopodobnie kontynuowane w I poł. X

Ropa Brent jest tańsza o ok. 2 USD na baryłce niż przed tygodniem.

Małe wahania cen paliw na stacjach z ostatnich tygodni będą prawdopodobnie kontynuowane także w pierwszej połowie października. Na większości stacji olej napędowy czy benzyna 95-oktanowa będą kosztowały poniżej 5 zł/l. To oznacza, że za wszystkie paliwa płacimy mniej niż przed rokiem. Olej jest tańszy o 7 gr, benzyna 98 o 11 gr, benzyna 95 o 15 gr i autogaz o 42 grosze na litrze.

W następnych dniach ceny detaliczne będą się dalej utrzymywały na zbliżonych do obecnych poziomach. Nieznacznych wahań możemy się spodziewać jedynie na stacjach, gdzie dzisiaj ceny znacząco odbiegają od cen lokalnej konkurencji. Jeśli zaś nie dojdzie do niespodziewanych zdarzeń i ceny ropy pozostaną na obecnym poziomie, to także rynek hurtowy powinien pozostać na granicy niewielkich podwyżek i obniżek.