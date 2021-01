BM Reflex: Na koniec stycznia możliwe niewielkie obniżki cen paliw na stacjach

Za nami kolejny tydzień, kiedy notowaliśmy wzrost średniego poziomu cen paliw na stacjach paliw. Średnio benzyna bezołowiowa 95 w detalu kosztuje aktualnie 4,70 zł/l, bezołowiowa 98 kosztuje 4,99 zł/l, olej napędowy 4,68 zł/l, a autogaz 2,22 zł/l, co oznacza to podwyżki cen paliw od 2 do 4 groszy na litrze.