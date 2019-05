BM Reflex: Na stacjach paliw możliwa lekka korekta cen w dół

kolejnych dni mogą przyczynić się do korekty cen w dół na wszystkich stacjach. Jeśli ceny w hurcie zaczną ponownie rosnąć, to szanse na obniżki będą niewielkie, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Na większości stacji w tym tygodniu ceny paliw pozostały stabilne, co pozwoliło na utrzymanie średnich cen w kraju na niezmienionym poziomie.

bieżące, tańsze dostawy pozwalają na poprawę sytuacji i realizację założonej marży detalicznej. Jednocześnie utrzymanie cen w hurcie na obecnym, niższym poziomie lub dalsze obniżki przez kilka kolejnych dni może przyczynić się do korekty cen w dół na wszystkich stacjach. Jeśli ceny w hurcie zaczną ponownie rosnąć, to szanse na obniżki będą niewielkie.

Ceny ropy naftowej Brent w Londynie po spadku na początku tygodnia w rejon 69 USD/bbl powracają w piątek rano w okolice 71 USD/bbl i rynek czeka na efekt dwudniowych chińsko-amerykańskich rozmów. Z jednej strony USA podwyższają cła na chińskie towary wartości 200 mld USD, z drugiej trwają nadal rozmowy. Prezydent USA stwierdził w czwartek, że osiągnięcie porozumienia jest nadal możliwe, co

poprawiło nieco rynkowy sentyment. Na drugi plan schodzi geopolityka i rosnące napięcie na linii USA-Iran, choć ten czynnik będzie nam zapewne towarzyszył przez kolejne kilka miesięcy. Obecnie wydaje się, że to przyszłość porozumienia handlowego USA-Chiny zadecyduje o kierunku zmian cen ropy naftowej w krótkim terminie.

Tymczasem Chiny zwiększają zakupy ropy naftowej co z pewnością ma związek z amerykańskimi sankcjami na Iran. Zgodnie z danymi Generalnej Administracji Celnej w kwietniu import ropy do Chin osiągnął nowy rekordowy poziom 10,68 mln bbl/d co oznacza wzrost w skali roku o blisko 11%.Średni tempo wzrostu importu ropy po pierwszych czterech miejscach sięgnęło 8,9%.