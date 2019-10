BM Reflex nie spodziewa się obniżek cen na stacjach mimo tańszych paliw w hurcie

Na krajowym rynku paliw w dalszym ciągu nie obserwujemy większych zmian cen. W skali tygodnia benzyna i olej napędowy potaniały średnio 3 gr/l. Aktualnie średnio za litr benzyny Pb95 płacimy 4,94 zł. Średnia krajowa cen oleju napędowego kształtuje się na poziomie 4,96 zł/l. Autogaz z kolei potaniał 2 gr/l do 1,98 zł/l. To właśnie kierowcy tankujący LPG mają najwięcej powodów do zadowolenia. Autogaz bowiem jest nie tylko 60% tańszy niż litr benzyny czy diesla, ale aż 20% (50 gr/l) tańszy niż przed rokiem.

Mijający tydzień przyniósł nam co prawda obniżki hurtowych cen benzyny Pb95 o 9 gr/l oraz ON 2 gr/l ale trudno oczekiwać przełożenia tych spadków na krajowy rynek detaliczny i obniżek cen paliw.

OPEC spodziewa się w przyszłym roku spadku popytu na swoją ropę o około 1,2 mln bbl/d do 29,6 mln bbl/d. Światowa konsumpcja paliw natomiast ma wzrosnąć 1,08 mln bbl/d. Międzynarodowa Agencja Energii natomiast zrewidował prognozy wzrostu konsumpcji ropy w przyszłym roku z 1,3 mln bbl/d do 1,2 mln bbl/d.Z kolei amerykańska Agencja Informacji Energetycznej zrewidowała po raz kolejny w dół prognozy zmian cen ropy naftowej. Według najnowszych szacunków średni poziom cen ropy Brent w IV kwartale ma wynieść 60 USd/bbl a następnie spaść do 57 USD/bbl w drugim kwartale 2020.W drugiej połowie 2020 roku ceny mają natomiast powrócić do średniego poziomu 62 USD/bbl