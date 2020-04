BM Reflex: Obniżki cen paliw na stacjach będą kontynuowane

W stosunku do cen przed rokiem za benzynę 95 płacimy już 1,19 zł/l mniej, za olej napędowy aż 1,03 zł/l, a za LPG 48 gr/l.

Najdroższe benzyny notujemy obecnie w województwach mazowieckim i zachodnio-pomorskim. Średnio za benzynę bezołowiową 95 kierowcy muszą płacić tu 4,21 i 4,17 zł/l, podobnie jak za olej napędowy, który kosztuje odpowiednio 4,34 i 4,29 zł/l. Z kolei najtaniej benzynę 95 zatankujemy w województwie śląskim i świętokrzyskim, gdzie średni poziom to 3,83 i 3,88 zł/l, a olej napędowy w śląskim i łódzkim, gdzie litr kosztuje odpowiednio 4,02 i 4,03 zł/l.

Kolejne załamanie na rynku ropy naftowej na początku tygodnia przyniosło dalsze obniżki cen hurtowych, co zwiększa szanse na dalsze obniżki cen na stacjach.

Poniedziałek 20 kwietnia 2020 roku zapewne przejdzie do historii ze względu na spadek cen majowej serii kontraktów na ropę WTI do blisko minus 40 USD/bbl, dzień przed wygaśnięciem tej serii kontraktów. Ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę WTI po spadku w pierwszej połowie tygodnia w rejon 6 USD/bbl powróciły w okolice 16-17 USD/bbl. Natomiast czerwcowa seria kontraktów na ropę Brent w piątek rano wyceniana jest na niecałe 22 USD/bbl, co oznacza spadek ponad 6 USD/bbl w skali tygodnia, choć rynek odsunął się od wyznaczonych nowych minimów na poziomie 16 USD/bbl.