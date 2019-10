BM Reflex: Okres stabilizacji cen paliw potrwa przynajmniej do końca miesiąca

Ceny ropy naftowej Brent w piątek rano są na poziomie 61,50 USD/bbl i ropa jest około 2 USD/bbl droższa niż przed tygodniem. Potencjał do dalszych podwyżek cen wydaje się być jednak ograniczony, przy wciąż słabych danych makro płynących ze światowej gospodarki. MFW spodziewa się większego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Azji. Według najnowszych prognoz w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego wyniesie w tym regionie 5,1%, co prawda będzie ono o 0,1 pkt. procentowego wyższe niż zakładają szacunki dla tego roku; ale prognoza została zrewidowana w dół o 0,3 pkt.proc. Może to znaleźć swoje odzwierciedlenie w kolejnych rewizjach w dół prognoz tempa wzrostu światowej konsumpcji przygotowywanych co miesiąc przez MAE.