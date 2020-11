BM Reflex: Paliwa na stacjach będą drożeć przez kolejny tydzień

Zgodnie z oczekiwaniami ostatni tydzień listopada zakończymy podwyżkami cen paliw na stacjach. Dotyczą one wszystkich rodzajów paliw. Średnio za paliwa na stacjach płacimy obecnie około 5-6 groszy na litrze mniej niż tydzień temu, a dokładnie za benzynę bezołowiową 95 - 4,49 zł/l, bezołowiową 98 - 4,81 zł/l, olej napędowy - 4,40 zł/l, autogaz 2,17 zł/l.

Wzrosty cen styczniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent wyhamowały w rejonie 49 USD/bbl i obecnie na rynku rozpoczęła się korekta spadkowa - póki co o niewielkim zasięgu. W piątek rano ropa Brent kosztuje około 47,60 USD/bbl. W sumie listopad okazał się być bardzo dobrym miesiącem dla rynku. Od początku listopada ceny ropy naftowej wzrosły bowiem blisko 15 USD/bbl i są najwyższe od końca lutego tego roku. W głównej mierze wzrost cen ropy naftowej wynikał z informacji na temat opracowania efektywnych szczepionek przeciwko COVID-19, co w dłuższej pespektywie mogłoby poprawić mobilność ludności i popytową stronę rynku paliw. Obecnie rozpoczęła się jednak weryfikacja tego optymizmu.

Do Pfizera i Moderny dołącza AstraZeneca, której szczepionka opracowana wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim wykazuje skuteczność 70-90% w zależności od wielkości dawki. Ten typ szczepionki ma być jednak tańszy i znacznie mniej restrykcyjny jeśli chodzi o przechowywanie i dystrybucję. Z tego względu może okazać się alternatywą dla biedniejszych i mniej rozwiniętych krajów.

Obecnie w centrum zainteresowania rynku znajdzie się poniedziałkowe posiedzenie OPEC +. Decyzję na temat dalszego kierunku polityki podażowej kartelu poznamy we wtorek 1 grudnia. Poza tym OPEC musi zmierzyć się z narastającymi spekulacjami na temat rosnących podziałów, nie tylko w kontekście przyszłego kształtu polityki podażowej i współpracy z pozostałymi producentami ropy naftowej w ramach OPEC+, ale i wewnętrznych w ramach samego OPEC.

Tymczasem zgodnie z wczorajszymi danymi amerykańskiej EIA zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu 0,8 mln bbl do 488,7 mln bbl. O 2,2 mln do 230,1 mln bbl zwiększyły się natomiast rezerwy benzyn. W porównaniu do 5-letniej średniej dla tej pory roku poziom zapasów ropy naftowej i benzyn jest odpowiednio 6% oraz 4% wyższy. Amerykańska konsumpcja wszystkich paliw ukształtowała się w ubiegłym tygodniu na średnim poziomie 19,2 mln bbl/d i jest 9,3% niższa niż przed rokiem.