BM Reflex: Paliwa na stacjach będą taniały w zw. z załamaniem na rynku ropy

Za nami kolejny tydzień dynamicznych zmian cen na światowym rynku ropy, ale także w kraju. Dotyczy to zarówno rynku hurtowego jak i detalicznego. Z tak dużą tygodniową zmiennością cen detalicznych benzyn mieliśmy ostatnio do czynienia w kwietniu 2019 roku, a cen oleju napędowego w maju 2018 roku.

Aktualnie ceny paliw w kraju wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 4,75 zł/l, bezołowiowej 98 - 5,07 zł/l, oleju napędowego - 4,84 zł/l i autogazu 2,09 zł/l. Oznacza to w skali tygodnia spadki o 8 gr/l benzyn, 11 gr/l oleju napędowego i 4 gr/l autogazu.

Obniżki wprowadzone na stacjach w tym tygodniu po pierwsze nie są ostatnimi, a po drugie sprowadziły ceny benzyny do poziomów najniższych od marca ubiegłego roku, a oleju napędowego od maja 2018 roku. Ceny autogazu znalazły się na poziomie z listopada ub.

W kontekście powrotu do spadków, poza pandemią koronawirusa, dla rynku ropy naftowej kluczowy wydaje się być kwiecień i weryfikacja zapowiedzi największych producentów ropy naftowej o zwiększeniu podaży. Aktualne porozumienie producentów ropy naftowej wygasa

Arabia Saudyjska i ZEA zapowiadają zwiększenie podaży ropy naftowej w kwietniu do odpowiednio 12,3 mln bbl/d i 4 mln bbl/d. Rosja natomiast nie wyklucza zwiększenia produkcji o 0,5 mln bbl/d. Wszystko to oznacza wzrost światowej podaży ropy naftowej o blisko 3,5% (3-4 mln bbl/d) w okresie degradacji światowej konsumpcji paliw przez pandemię koronawirusa.

Tymczasem amerykańska EIA spodziewa się wzrostu światowych zapasów paliw w I połowie roku o 1,7 mln bbl/d.EIA zrewidowała jednak w dół szacunki tempa wzrostu produkcji ropy naftowej w USA. Wydobycie ropy naftowej w USA może zacząć już spadać w okolicach maja. W tym roku średni poziom produkcji ma kształtować się na poziomie 13 mln bbl/d, w przyszłym spaść do 12,7 mln bbl/d i będzie to pierwszy średnioroczny spadek wydobycia amerykańskiej ropy od 2016 roku. Zdaniem EIA średni poziom cen ropy naftowej Brent wyniesie 37 USD/bbl w II kwartale po czym wzrośnie do 42 USD/bbl w drugiej połowie roku.