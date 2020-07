BM Reflex: W kolejnym tygodniu bardziej prawdopodobny dalszy wzrost cen paliw

Ceny ropy Brent spadły na koniec tygodnia poniżej 42 USD/bbl. Nie przekłada się to na krajowy rynek paliw. Zarówno w hurcie, jak i w detalu ceny benzyny i oleju napędowego dalej rosną, choć tempo tych zmian jest coraz mniejsze.

Podwyżki cen benzyn i oleju napędowego na stacjach w tym tygodniu to konsekwencja wcześniejszego wzrostu cen hurtowych, a ponieważ te wciąż pozostają wysokie to bardziej prawdopodobny jest ich dalszy wzrost w następnym tygodniu, aniżeli spadek. Średnio ceny detaliczne mogą wzrosnąć o 2-4 gr na litrze.

Według IEA globalna produkcja ropy naftowej spadła w czerwcu do dziewięcioletniego minimum po tym, jak Arabia Saudyjska obniżyła wydobycie o dodatkowy milion bbl/d powyżej celu OPEC +, a produkcja zarówno w Iraku, jak i USA spadła o około 500 000 milionów bbl/d.

W rezultacie światowe dostawy ropy wyniosły w czerwcu średnio 86,9 mln bbl/d, co oznacza spadek o 2,4 bbl/d miesiąc do miesiąca i o 13,4 bbl/d rok do roku. W lipcu IEA spodziewa się wzrostu produkcji, ponieważ Arabia Saudyjska wstrzyma dodatkowe dobrowolne cięcia, a gospodarki USA i Kanady zaczynają się odradzać.