BM Reflex: Zbliżamy się do wakacyjnego szczytu cenowego na rynku paliw

Ostatni tydzień sierpnia przyniósł co prawda jeszcze kilkugroszowe podwyżki cen paliw na krajowych stacjach, ale bardzo prawdopodobne, że wakacyjny szczyt cen paliw jest na wyciągnięcie ręki.

W mijającym tygodniu średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła 4 gr/l do poziomu 4,39 zł/l. Olej napędowy podrożał również 4 gr/l i aktualna średnia krajowa cena tego paliwa to 4,32 zł/l. Kolejny tydzień z rzędu natomiast nie zmieniły się średnie ceny autogazu i w dalszym ciągu litr tego paliwa kosztuje w kraju średnio 2,02 zł/l.

W sumie w lipcu benzyna Pb95 i olej napędowy podrożały średnio 15 gr/l i 12 gr/l. Podwyżki te wynikały tylko i wyłącznie z powrotu poziomu marż detalicznych do średniej. Natomiast nabierające tempa spadki hurtowych cen paliw, wynikające głównie z dalszego osłabienia dolara, powinny zdecydowanie pomóc w ustabilizowaniu cen paliw w kraju. Wydaje się, że w najbliższych dniach może właśnie kształtować się wakacyjny szczyt cen paliw, a średni krajowy poziom cen benzyny Pb95 i oleju napędowego nie powinien wzrosnąć powyżej poziomów 4,40-4,45 zł/l.

W piątek rano ropa naftowa Brent w Londynie kosztuje około 43 USD/bbl, natomiast WTI 40 USD. Są to poziomy minimalnie niższe niż przed tygodniem ale w czwartek obserwowaliśmy już na rynku próbę zejścia większej korekty spadkowej.

Tygodniowe dane z amerykańskiego rynku paliw były całkiem niezłe, problem w tym, że rynek wątpi w kontynuację tego trendu. Zgodnie z danymi EIA zapasy ropy naftowej w USA spadły w tygodniu kończącym się 24 lipca o 10,6 mln bbl do 526 mln bbl, co nie zmienia faktu, że nadwyżka zapasów ropy naftowej w stosunku do 5-letniej średniej wynosi aż 17% czyli blisko 80 mln bbl/d.