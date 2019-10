BNP Paribas BP dzięki umowie z BGK przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax

Dodatkowo objęcie kredytu gwarancją wiąże się z możliwością otrzymania przez przedsiębiorcę dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, czyli refundacji części zapłaconych odsetek od kredytu (obejmujących okres nie dłuższy niż 3 lata). Preferencyjna stawka roczna dopłaty do oprocentowania kredytu to obecnie 5% i obowiązuje dla kredytów udzielonych do końca 2020 roku, podano również.

"Wartość całego programu Biznesmax to 1 379 853 448 zł, w tym 1 194 500 000 zł stanowią środki Unii Europejskiej, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 185 353 448 zł to krajowy wkład prywatny. W efekcie środki z Funduszu Gwarancyjnego pozwolą na udzielenie ok. 2,22 mld zł gwarancji, które zabezpieczą innowacyjnym przedsiębiorcom z sektora MŚP spłatę kredytów bankowych o wartości ok. 2,78 mld zł. Dodatkowa kwota środków o wartości 348 464 483 zł pozwoli na przyznanie przedsiębiorcom uzupełniającego wsparcia dotacyjnego w postaci dopłat do odsetek" - podsumowano.