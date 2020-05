BNP Paribas BP ma zgodę KNF na zaliczenie zysku za IV kw. do kapitału Tier I

"Bank w dniu 5 maja 2020 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku zysku netto jednostkowego wypracowanego w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 107 290 717,58 zł oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I zysku netto skonsolidowanego (konsolidacja ostrożnościowa) wypracowanego w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 113 242 422,00 zł" - czytamy w komunikacie.