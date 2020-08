BNP Paribas BP umożliwia umawianie wizyt poprzez Booksy w każdej placówce

"Nawiązanie współpracy z twórcami aplikacji, która wcześniej była wykorzystywana do umawiania wizyt w salonach fryzjerskich czy kosmetycznych to był akt sporej odwagi. Opłaciło się, o czym świadczą ciepłe reakcje użytkowników i przykłady innych banków, które podążają naszym śladem. Jako pionierzy mieliśmy najwięcej czasu na sprawdzenie funkcjonalności Booksy w praktyce, dlatego teraz z pełnym przekonaniem wdrażamy nowe możliwości na dużo większą skalę" - powiedział wiceprezes BNP Paribas BP odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej i biznesowej Przemysław Furlepa.

W maju Bank BNP Paribas, jako pierwsza instytucja finansowa na świecie, umożliwił swoim klientom umawianie wizyt w oddziałach za pomocą aplikacji rezerwacyjnej Booksy. To nowy kierunek rozwoju kontaktów z klientami - dzwonienie na infolinię czy oczekiwanie w kolejce do doradcy przestały być koniecznością, przypomniano.

"Nasza dotychczasowa współpraca z bankiem układała się bardzo dobrze, stąd zapadła decyzja o jej rozszerzeniu na sieć placówek w całej Polsce oraz dodanie nowych usług. Szczególnie cieszy nas otwarcie rozwiązania na klientów indywidualnych. Mamy zasadę, że każdy nowy klient biznesowy przechodzi obowiązkowe wprowadzenie do pracy z narzędziem. Jak widać te kroki działają i ułatwiają zapoznanie się z korzyściami płynącymi z wykorzystywania Booksy w biznesie. W końcu Booksy powstało, by zdjąć małym i dużym biznesom z głowy problem pracochłonnego umawiania wizyt i cieszymy się, że coraz więcej przedsiębiorców to zauważa. To z kolei wpływa na bardzo wysoki odsetek osób polecających naszą platformę (NPS), z którego jesteśmy wyjątkowo dumni" - powiedział country manager w Booksy Łukasz Szymak, cytowany w komunikacie.