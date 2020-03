Bochenek: Regulacje ws. wstrzymania biegu terminów w sądach dobrym rozwiązaniem

"Wprowadzenie stanu epidemicznego, zamknięcie części sklepów i miejsc publicznych to tylko nieliczne środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Nie pozostaje to również bez wpływu na wymiar sprawiedliwości. Ograniczenie funkcjonowania sądów i utrudniony dostęp do placówek pocztowych mogą spowodować nieodwracalne skutki dla obywateli w zakresie dochodzenia czy uregulowania swoich praw i obowiązków przed sądami i urzędami" - napisał Bochenek w komentarzu przesłanym ISBnews.