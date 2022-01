Bogacze stracili w tym roku już 158 mld dolarów. W TOP10 jest tylko jeden szczęśliwiec

Kilka procent na pierwszy rzut oka nie robi wielkiego wrażenia, ale za tym stoją miliardy dolarów, które wyparowały z kont posiadaczy akcji . Najlepiej widać to po majątkach najbogatszych biznesmenów. Z danych prezentowanych w ramach Bloomberg Billionaires Index wynika, że od początku roku dziewięciu z dziesięciu najbogatszych ludzi świata straciło w sumie 158 mld dolarów .

Najwięksi przegrani

Zobacz także: Money. To się liczy

Warto zwrócić uwagę na to, że 8 z 9 miliarderów, którzy rozpoczęli rok od tak potężnych strat, ma udziały głównie w spółkach z branży technologicznej. To właśnie one w 2021 roku pięły się w górę w giełdowej hierarchii, bijąc rekordy wycen. Jednak wraz z nowym rokiem i obawami o pandemię, inflację czy podwyżki stóp procentowych w USA, skończyła się ich dobra passa.