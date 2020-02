Bogdanka ogranicza wydobycie węgla. Akcje tąpnęły

Od początku roku Bogdanka nie cieszy się dużym zaufaniem inwestorów giełdowych. Jej notowania na giełdzie spadały, ale to co się stało w środę, zaskoczyło wszystkich. Doszło do poważnego tąpnięcia kursu. W ciągu chwili po rozpoczęciu sesji giełdowej akcje potaniały o blisko 15 proc.