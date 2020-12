Booksy i Versum sfinalizowali fuzję spółek

"Konkurujące dotąd Booksy i Versum - do którego należy portal rezerwacyjny Moment.pl, podjęły decyzję o połączeniu spółek i dalszej współpracy pod wspólną marką Booksy. Obecnie jest ona najchętniej wybieraną aplikacją do rezerwacji na świecie w App Store i Google Store. W wyniku fuzji w Polsce powstał globalny lider oprogramowania do zarządzania salonami i największy na świecie marketplace dla branży hair&beauty. Tylko w przyszłym roku obsłuży blisko 100 mln wizyt o wartości ponad 10 mld zł" - czytamy w komunikacie.