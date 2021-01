BoomBit: Łączne przychody grupy wzrosły o 38% m/m do 12,31 mln zł w grudniu

"W grudniu 2020 przychody z gier grupy BoomBit pomniejszone o koszty marketingu związane z pozyskiwaniem użytkowników oraz prowizji platform dystrybucyjnych wyniosły ok. 5,4 mln zł w porównaniu do ok. 4,1 mln zł w listopadzie (+32% m/m). W grudniu 2020 łączne przychody z gier grupy BoomBit wyniosły ok. 12,3 mln zł (+38% m/m). Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 6,3 mln zł (+47% m/m), natomiast koszty prowizji platform 0,57 mln zł (+8% m/m)" - czytamy w komunikacie.

W całym 2020 roku szacunkowe przychody z gier grupy BoomBit wyniosły 139,5 mln zł (prawie trzykrotny wzrost w porównaniu do 2019 kiedy wyniosły 49,7 mln zł). Nakłady marketingowe w 2020 roku wyniosły ok. 69 mln zł W grudniu 2020 łączna ilość pobrań gier Grupy BoomBit wyniosła ok. 15,5 mln. W 2020 roku łączna liczba pobrań gier BoomBit przekroczyła poziom 204 mln, podano także.

W grudniu 2020 r. zadebiutowało kilka nowych gier hyper-casual - ich skalowanie rozpocznie się w styczniu. Z kolei na platformie Nintendo Switch znajduje się obecnie 13 tytułów grupy BoomBit. Na przełom stycznia i lutego planowane jest wprowadzenie na platformę Nintendo kolejnego tytułu z portfolio grupy - "Cooking Festival".

"W grudniu, po przejściowym obniżeniu przychodów w listopadzie spowodowanym warunkami rynkowymi, wyraźnie zwiększyliśmy nasze przychody miesiąc do miesiąca, osiągając 12,3 mln przychodów. Na zwiększenie poziomu przychodów największy wpływ miał segment hyper-casual, a co warto podkreślić - dobre wyniki przychodowe miały gry wydane kilka, kilkanaście miesięcy temu - takie jak 'Ramp Car Jumping', 'Bike Jump' i 'Slingshot Stunt Driver', co potwierdza, że cykl życia atrakcyjnych gier hyper-casual może być długi. 'Ramp Car Jumping' debiutował w grudniu 2019 roku - jest więc w naszym portfolio już ponad rok. W ostatnim miesiącu 2020 roku zadebiutowało ponadto kilka nowych gier hyper-casual. Perspektywy przychodowe grupy są więc cały czas bardzo dobre" - skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes Hannibal Soares zwrócił uwagę, że w całym 2020 roku spółka osiągnęła ok. 140 mln zł przychodów z gier, co stanowi prawie trzykrotny wzrost rok do roku.

"Tak znaczący wzrost wyników jest jednoznacznym potwierdzeniem słuszności naszej obranej przed rokiem strategii koncentrowania się na atrakcyjnym rynku gier hyper-casual. W 2021 roku nadal będziemy rozwijać ten segment wydając kolejne gry, tworzone zarówno przez wewnętrzne zespoły, jak i zewnętrznych deweloperów, co w efekcie będzie przekładać się na dalszy, znaczący wzrost przychodów Grupy BoomBit"- wskazał Soares.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.