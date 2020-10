Boruta-Zachem: InventionBio ma 10,7 mln zł z POIR na projekt związany z COVID-19

Spółka zidentyfikowała również potrzebę opracowania surowców wchodzących w skład produktów myjących oraz dezynfekujących delikatne matryce sprzętów elektronicznych np. telefony, tablety, itp. Dostępne na rynku myjące produkty do matryc LCD nie posiadają właściwości biobójczych lub wirusobójczych. Dodatkowo, producenci tych urządzeń wprowadzają zakaz używania środków na bazie alkoholu do pielęgnacji. Surowce planowane do przetestowania oraz przygotowania do wdrożenia przez spółkę mają wysoki potencjał zastąpienia obecnie dostępnych, ze względu na swoje właściwości biobójcze, podano także.