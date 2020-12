Boruta-Zachem: InventionBio ma umowę na 18,9 mln zł dofinansowania z NCBR

"Zgodnie z umową, wartość dofinansowania wynosi 18,9 mln zł, wkład własny emitenta na realizację projektu to co najmniej 5,9 mln zł, całkowita wartość projektu to ok. 24,8 mln zł netto. Kwota dofinansowania stanowi około 76,2% wartości netto całego projektu. Planowany projekt dotyczy przeprowadzenia badan przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego (FSB) o unikalnych właściwościach synbiotycznych stanowiącego odpowiedz na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz" - czytamy w komunikacie.