Boruta-Zachem zakłada 1 mld USD kapitalizacji do końca 2022 roku

Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju, jednym z głównych obszarów działalności ma być biotechnologia przemysłowa. Kompetencje w tym zakresie skupione są w spółce InventionBio, w której docelowo grupa ma mieć co najmniej 60% udziałów. InventionBio jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem

przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów. Spółka już z sukcesem komercjalizuje swoje rozwiązanie. Jej przychody w okresie od stycznia do lipca wyniosły 9 mln zł, a zysk netto 3,5 mln zł. Firma prowadzi rozmowy również na temat sprzedaży licencji na swoją technologię z

Obecnie grupa wraz InventionBio zrealizowała i realizuje projekty o łącznej wartości 173 mln zł, z czego dofinansowanie to 109 mln zł. Zarząd emitenta zakłada, że do końca 2020 r. wartość zrealizowanych, realizowanych i planowanych projektów zwiększy się do 239 mln zł, z czego na dofinansowanie przypadnie 154 mln zł, wynika także z komunikatu.