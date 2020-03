Borys z PFR: Aktywa zgromadzone w PPK to ponad 540 mln zł (aktual.)

Borys poinformował także, że z nowych badań, wykonanych dla PFR przez CBOS, wynika, że 35% firm zachęca pracowników do PPK, zaś 1,4% zniechęca ich do udziału w programie.

W drugiej turze zapisy do PPK trwają od 1 stycznia i obejmą ok. 20 tys. firm, zatrudniających co najmniej 50 osób.