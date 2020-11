Borys z PFR: Decyzja ws. pożyczki preferenc. dla JSW w najbliższych tygodniach

"Udzieliliśmy JSW pożyczki płynnościowej, nie ma jeszcze decyzji co do pożyczki preferencyjnej. Wynika to z tego, że czekaliśmy na interpretację Komisji Europejskiej. [...] Odpowiedź Komisji otrzymaliśmy w ub. piątek. Wiedząc już, jak ostatecznie wygląda dla tej branży metoda liczenia szkody, zakładamy, że w najbliższych tygodniach ostatecznie tę decyzję będzie mogli podjąć" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że branża węglowa ma taką specyfikę, że - zgodnie z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości - nie pokazuje w kosztach bieżących wydatków na przygotowanie wydobycia, tzw. chodnikowanie. Jest to rozliczane w amortyzacji, przez co nie jest to widoczne w wyniku EBITDA. Komisja podała, że nie powinno się tych kosztów uwzględniać w EBITDA.

W połowie listopada JSW podało, że PFR przyznało spółce wsparcie finansowe w tarczy finansowej dla dużych firm w formie pożyczki płynnościowej w kwocie 1 mld zł.

W połowie lipca JSW podała, że wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach tarczy antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1,75 mld zł. W sierpniu zarząd informował, że liczy na otrzymanie tych środków jesienią.

Borys powiedział też, że obecnie trudno wskazać, kiedy może zapaść decyzja w sprawie wsparcia dla PGG.

"Jeśli chodzi o Polską Grupę Górniczą, otrzymaliśmy przed kilkoma tygodniami plan finansowy, który wynikał z uzgodnień ze stroną społeczną, poddaliśmy go analizie. Jednak mieliśmy do tego planu finansowego wiele pytań, które wysłaliśmy do spółki. Równocześnie też na ten moment nie ma zgody ze strony obligatariuszy na podpisanie tzw. umowy międzywierzycielskiej, która umożliwi też zabezpieczenie ewentualnego finansowania udzielonego przez PFR. Zarówno te pytania, jak i tę zgodę obligatariuszy na ten moment uniemożliwi nam podjęcie decyzji. Cały czas współpracujemy z zarządem, z obligatariuszami, żeby wpracować jakieś rozwiązanie. Ale na ten moment trudno mi jest określić, kiedy ewentualnie takie decyzje można podjąć" - wyjaśnił prezes PFR.

PGG podała pod koniec lipca, że wnioskuje o 1,75 mld zł wsparcia z tarczy antykryzysowej zarządzanej przez PFR.

