Borys z PFR: Liczę, że wdrożenie PPK zakończy się ponad 3 mln uczestników

"W przypadku IV etapu wdrażania PPK, nie spodziewamy się dużej partycypacji wśród mikroprzedsiębiorstw. Spodziewam się lepszych wyników w sektorze publicznym. Łącznie obecnie jest ponad 2 mln osób, które oszczędzają długoterminowo na emeryturę - jest to wzrost o ponad 1 mln 700 tys. w stosunku to poziomów przed startem PPK - mówię tutaj łącznie: uczestnicy PPK i PPE. Jest to jest wyraźną, fundamentalną zmianą, jeśli chodzi o upowszechnienie tych form gromadzenia kapitału. Liczę, że zakończymy całe wdrożenie PPK z ponad 3 mln uczestników, co będzie bardzo dobrym wynikiem" - powiedział Borys podczas webinarium Plany, Prognozy, Komentarze.