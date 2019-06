Borys z PFR: Nasza strategia na 2019-2021 zakłada 24 mld zł inwestycji, 4-6% ROE

"W ramach tej kwoty ok. 11,3 mld zł zostanie zainwestowanych w aktywa niepubliczne, m.in. inwestycje strategiczne, infrastrukturę, duże polskie przedsiębiorstwa, inwestycje samorządowe, ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw czy odnawialne źródła energii. Ok. 1,6 mld zł w ramach działalności inwestycyjnej zostanie zainwestowane w aktywa publiczne w ramach funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych przez PFR TFI w PPK. Z kolei ok. 3,6 mld zł będzie zainwestowane w formule funduszy funduszy w ramach funduszy venture capital PFR Ventures (CVC, Starter, Otwarte Innowacje, KOFFI, Biznest), a także funduszu funduszy private equity. Ok. 7,5 mld zł zostanie zainwestowane w budowę mieszkań na wynajem. Kluczowym celem Grupy PFR do 2021 r. jest budowa 50 tys. mieszkań" - wyliczono w komunikacie.