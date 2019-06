Borys z PFR: OZE stanowią istotny element naszej strategii na lata 2019-2021

"Musimy się zaangażować w transformację energetyczną - do końca 2020 roku potrzeba 50 mld zł inwestycji, a realizacja celów do 2030 roku to ponad 200 mld zł koniecznych inwestycji. Jest luka finansowa i naszymi instrumentami chcemy tę lukę uzupełnić, by te inwestycje mogły być realizowane. To jest ważne dla konkurencyjności gospodarki i samego środowiska" - dodał prezes.